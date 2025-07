De Vini à influencer que expôs traição de jogador: padrinhos e madrinhas de Militão e Tainá Castro

Éder Militão e Tainá Castro vão oficializar a união diante de 300 convidados em cerimônia nesta sexta-feira (18), no hotel Palácio Tangará, em São Paulo. O casal, aliás, optou por priorizar uma lista de padrinhos com pessoas próximas que acompanharam fases distintas de suas trajetórias. A seleção inclui amigos de infância, colegas de profissão e mulheres que compartilharam vivências semelhantes às da influenciadora.

Já o zagueiro convidou oito pessoas de sua confiança, de vínculos diversificados, para o grande momento. Vini Jr. e Rodrygo, parceiros no elenco do clube espanhol, estarão ao lado do zagueiro na hora dos votos. Já Cleitinho, amigo de infância, e Luiz Amaro, parceiro de Sertãozinho, integram a lista de padrinhos do círculo mais íntimo do zagueiro.

O grupo representa momentos distintos da caminhada de Militão e simboliza a importância de laços construídos fora dos gramados.

Madrinhas da escolha da noiva

Do lado de Tainá, quatro mulheres foram escolhidas: Ingrid Araújo, Nina Aché, Camila Oliveira e Eva Cannalonga. As duas primeiras conviveram com a influenciadora na época em que era casada com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e mantiveram os laços.

Camila, ex-companheira de Victor Sá, ganhou notoriedade ao expor uma traição durante a gravidez e aproximou-se de Tainá após ambas enfrentarem rupturas conjugais. Nina, atual esposa de Rodinei, como mencionado, mantém amizade sólida com a noiva desde os tempos em que Tainá integrava o círculo de parceiras de jogadores do Flamengo.

Eva Cannalonga: elo entre os noivos

Além de madrinha, Eva exerceu papel determinante no início da relação do casal. A modelo venezuelana apresentou Tainá a Militão em um evento social e, posteriormente, viajou com a influenciadora durante o Réveillon. Essa viagem contribuiu — e muito — para a aproximação entre os dois. Não à toa, ela está incluída entre os padrinhos com destaque especial.

Pré-wedding de Militão e Tainá Castro

Os noicos organizaram um encontro intimista com os padrinhos na noite da última quinta-feira (17), em São Paulo. O evento antecedeu a cerimônia oficial e reforçou os laços entre os convidados. Para a ocasião, Tainá escolheu um vestido de renda chantilly vermelho, assinado por Charles Hermann. A peça contava com uma fenda nas costas e um decote chamativo sem alças, complementado por uma bela gargantilha da Prado Joalheira.

A joia está avaliada em R$ 980 mil e foi confeccionada com esmeraldas, topázios e diamantes em ouro branco.

