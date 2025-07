Endrick e Gabriely se casam em cerimônia de estética ‘romântica e sóbria’; veja imagens

Endrick e Gabriely Miranda usaram as redes sociais para revelar, com exclusividade, o álbum fotográfico da celebração de casamento realizada na capital da Espanha. Apesar de terem assinado os papéis no civil em setembro de 2024, os dois decidiram formalizar a união religiosa em uma cerimônia intimista, marcada por uma estética refinada e cercada pela natureza.

O casamento ocorreu em um espaço aberto com vista para um lago, repleto de vegetação, flores brancas e tons verdes predominantes na decoração. Já a banda recepcionou os convidados com violinos em um palco montado de frente para água e visão privilegiada para noiva, que caminhou ao lado do pai até o altar. Gabriely usou um vestido tomara que caia com camadas leves e buquê clássico, enquanto Endrick se vestiu de branco.

A mãe do jogador, Cíntia Ramos, superou as polêmicas e o acompanhou na entrada. Os poucos convidados — menos de 100 pessoas — usaram roupas pretas para realçar o contraste com o branco dos trajes nupciais. “Sr. Pessoa e Sra. Sousa. Ele preparou cada passo. Hoje, caminhamos juntos no alter d’Ele”, anunciou a noiva nas redes sociais.

Amor que nasceu antes da Europa

O casal iniciou o relacionamento ainda em 2022, quando o atacante defendia o Palmeiras. Gabriely contou que os dois se conheceram pelo Instagram e tiveram o futebol como assunto de partida. A afinidade cresceu, e o namoro se tornou público pouco tempo depois. Ambos se mudaram para Madrid em 2024, com a ida do jovem ao Real, e deram início à vida a dois.

A cerimônia civil aconteceu ainda no segundo semestre do ano passado, mas os dois optaram por esperar para realizar o casamento religioso com calma e planejamento. O resultado apareceu nas imagens reveladas nesta semana, que destacaram o estilo discreto e sofisticado escolhido pelos noivos.

Estética refinada e repercussão

A influenciadora também compartilhou registros da noite de festa, com o realce do cenário ao redor do lado através de uma iluminação mais suave. A combinação entre luz natural, arranjos florais e elementos clássicos compôs uma estética romântica e sóbria. O álbum rapidamente ganhou destaque em perfis de entretenimento e páginas especializadas em eventos de celebridades.

A escolha por um ambiente simples e elegante, sem ostentação exagerada, agradou aos seguidores que acompanharam a trajetória do casal desde o início do namoro. A repercussão reforçou a imagem de maturidade e sintonia dos dois, mesmo com a pouca idade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY (@gabriely)

Rotina de Endrick e Gabriely

Enquanto o jogadorse recupera de uma lesão na coxa direita, com retorno previsto em até seis semanas, Gabriely mantém agenda como modelo e influenciadora digital na Espanha. Os dois vivem juntos desde a mudança para Madrid e compartilham parte da rotina nas redes sociais, com foco em momentos familiares, viagens e projetos pessoais.

O futuro do brasileiro permanece incerto, mas a jovem adotou uma rotina maleável a mudanças. O atacante segue em busca de mais minutagem no Real Madrid, mas agora sob o comando de Xabi Alonso.

