Botafogo anuncia a contratação de Danilo, do Nottingham Forest, da Inglaterra

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (18), a contratação de Danilo, de 24 anos, que defendia o Nottingham Forest, da Inglaterra. Revelado nas divisões de base do Palmeiras, o jogador assinou contrato até julho de 2029 e chega para fortalecer o meio de campo alvinegro na sequência da temporada.

Dessa forma, o atleta desembarca no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos. Assim, a transação girou em torno de 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) entre valores fixos, metas e bônus.

As conversas avançaram nos últimos dias e restavam apenas alguns detalhes para o anúncio. O jogador chega como reposição para a saída de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Qatar, com o pagamento da multa rescisória de US$ 7 milhões (cerca de R$38,9 milhões, na cotação atual).

“Craque, jovem, multicampeão e novo pitbull do Clube Mais Tradicional! Bem-vindo, Danilo!”, publicou o Botafogo.

Carreira do novo reforço

Com a camisa do Alviverde, o atleta conquistou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Recopa Sul-Americana e o bicampeonato da Libertadores. Em 2022, chamou a atenção por suas boas atuações e figurou entre os convocados para a Seleção Brasileira.

No ano seguinte, acertou com o Nottingham Forest, onde soma 62 partidas, com seis gols marcados e quatro assistências. No entanto, perdeu espaço na equipe e passou a ser uma opção de de venda, visto que o clube inglês tem sido ativo no mercado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.