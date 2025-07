Inter quer alterar negociação por Victor Gabriel, mas Sport se mostra irredutível

Victor Gabriel teve ascensão meteórica no profissional do Inter ao aproveitar as oportunidades - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional )

O Inter segue negociando com o Sport para a aquisição do defensor Victor Gabriel. O contrato de empréstimo, que vai até dezembro, prevê a opção de compra ao Colorado de 50% dos direitos econômicos por R$ 3 milhões. As conversas se estendem também porque o clube gaúcho deseja comprar uma porcentagem maior. No entanto, os pernambucanos se mostram irredutíveis neste ponto.

O Internacional pretende adquirir mais 20% dos direitos econômicos nas tratativas. Ou seja, passar a ser dono de 70% do passe de Victor Gabriel ao concluir a compra do jogador. Contudo, houve uma mudança na diretoria do Sport. Com isso, a nova gestão não se mostra acessível a concordar com a indicação do Colorado.

Portanto, os dirigentes do Sport aceitariam apenas negociar com base no contrato. Como o vínculo de empréstimo vai até o fim do ano, o Colorado precisa agir rapidamente. Inclusive, há chances de o defensor receber ofertas para deixar o Internacional nesta janela. O Cruzeiro seria um dos interessados.

Atuações seguras de Victor Gabriel pelo Colorado chamaram atenção de outros clubes brasileiros como o Cruzeiro – Foto: Ricardo Duarte / Internacional

