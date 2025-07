Merentiel, do Boca Juniors, recebe sondagem do futebol europeu

O atacante Miguel Merentiel, do Boca Juniors, é figura de sondagem vinda do futebol europeu. Mais especificamente, do Sevilla, de acordo com informação de múltiplos veículos da imprensa argentina como ‘Olé’ e ‘TyC Sports’.

Neste momento, a postura das duas partes é de negar qualquer tipo de aproximação formal para viabilizar o negócio. Seja para não “inflacionar” um possível acordo como também pela busca ter caráter muito inicial. Ou seja, mais para entender a situação do atleta e a disposição do Boca em abrir conversas.

Desde que chegou ao clube de Buenos Aires, vindo do Palmeiras, Merentiel apresentou encaixe suficiente até mesmo para suplantar figuras mais badaladas como Benedetto (que já deixou o clube) e Cavani. Desde 2022, são 124 partidas com 43 gols, 14 assistências e a conquista da Supercopa Argentina com a camisa da representação de La Boca.

Por conta desse impacto positivo, a diretoria do Boca Juniors entende que seria válido o esforço para negociá-lo pelo valor da cláusula rescisória. No atual contrato, essa quantia está fixada em 18 milhões de dólares (R$ 100,3 milhões). Entretanto, pela boa relação com o jogador de 29 anos de idade e seu entorno, caso o projeto ofertado ao jogador o agrade bastante, o Boca estaria disposto a reduzir sua pedida, no máximo, para 15 milhões de dólares (R$ 83,5 milhões).

Diante do atual cenário, é improvável que uma transação se realize no curto prazo. Isso porque, além da resistência boquense em se desfazer de Merentiel, o Sevilla está longe de viver seu melhor momento no aspecto financeiro. Com isso, investimentos desse montante estão fora do radar do clube espanhol.

