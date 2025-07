Fabricio Bruno recebe sondagens e descarta saída: ‘Quero renovar com o Cruzeiro’

A boa fase do Cruzeiro, líder do Brasileirão, vem chamando a atenção de outros clubes para seus atletas. O zagueiro Fabrício Bruno, titular absoluto na defesa celeste, recebeu sondagens de equipes do Oriente Médio. No entanto, o jogador descartou uma possível saída neste momento. E foi além: pretende renovar contrato.

“Estou muito tranquilo, estou em paz, estou em casa. Estou feliz de ter voltado para casa. Acima de tudo, por entregar resultado. A família em si, o presidente (Pedro Lourenço), os filhos, são pessoas queridas que têm um carinho por nós. E é recíproco o carinho. Tudo o que entregamos no dia a dia é pela confiança que ele (Pedrinho) demonstra no nosso futebol”, destacou.

Fabrício Bruno é titular absoluto na zaga com Leonardo Jardim. Assim, diante de sua boa temporada, recebeu sondagens de clubes do Oriente Médio. No entanto, o defensor reiterou a vontade de seguir no Cruzeiro, com quem tem contrato até dezembro de 2028.

“Tenho mais três anos e meio de contrato, quero renovar e continuar aqui”.

O zagueiro disputou 27 jogos nesta temporada pelo Cruzeiro, com um gol marcado e uma assistência. Até o momento, o jogador desfalcou a equipe em somente quatro oportunidades.

Esta é a terceira passagem de Fabrício Bruno pela Raposa. Revelado na base do clube em 2016, quando jogou apenas oito partidas pelo equipe profissional. Retornou em 2019, após empréstimo para a Chapecoense, e entrou em campo mais 26 vezes.

Na última quinta-feira (17), Fabrício Bruno foi titular no triunfo por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Maracanã, que garantiu a liderança do Brasileiro ao Cruzeiro. Inclusive, marcou o primeiro gol da partida. Agora, o Cabuloso soma 30 pontos, contra 27 de Flamengo e Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.