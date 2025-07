Carrascal será o oitavo colombiano a jogar pelo Flamengo

O Flamengo acertou, na última quinta-feira, a contratação de Jorge Carrascal. O meia, de 27 anos, será o oitavo colombiano que vai acumular passagem pela equipe rubro-negra. O jogador terá que fazer diferente da maioria dos jogadores compatriotas para entrar na história do clube.

O clube carioca vai pagar 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões na cotação atual) ao Dínamo Moscou, da Rússia, pela contratação. O meia de 27 anos será apenas o oitavo colombiano da história do Flamengo e terá a missão de repetir o sucesso que só um compatriota conseguiu com a camisa rubro-negra.

Além de Carrascal, o Flamengo já contou com Cristian Borja, Armero, Cuéllar, Berrío, Marlos Moreno, Uribe e Richard Ríos. Eles, afinal, foram os únicos colombianos que jogaram com a camisa rubro-negra.

O último colombiano a jogar no Flamengo Richard Ríos. O volante chamou atenção e chegou ao Ninho do Urubu para ser lapido para atuar no campo. Ele foi ganhando destaque na base e fez a estreia no profissional em 2020. No entanto, ele não teve sequência. Sem espaço, foi emprestado ao Mazatlán (México), ficou fora dos planos na volta e no fim do contrato foi liberado de graça para o Guarani. Hoje aos 25 anos, é um dos principais nomes do Palmeiras.

Mas quem ficou marcado mesmo foi Cuéllar. Comprado do Deportivo Cali por cerca de R$ 8 milhões, o volante caiu nas graças da torcida, disputou 171 jogos em quatro anos no Flamengo. Ele, aliás, marcou dois gols e fez parte do time mágico de 2019 que conquistou a tríplice coroa ao ganhar a Libertadores, o Brasileirão e o Carioca. Porém, a sua saída gerou polêmica. Hoje, ele atua pelo Grêmio.

Flamengo chegou ao limite de estrangeiros?

Com a chegada de Carrascal, o Flamengo não chegou ao limite de entrageiros no elenco. Fora o colombiano Carrascal, o clube tem o argentino Rossi, o chileno Pulgar, o equatoriano Plata e os uruguaios Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta.

A dúvida ocorre por conta de Jorginho. O volante nasceu no Brasil, mas se naturalizou italiano e, inclusive, defendeu a seleção do país. Porém, como tem dupla cidadania, a CBF conta o jogador como um brasileiro. Assim, o elenco acumula oito jogadores estrangeiros.

A CBF limita os estrangeiros para um mesmo jogo. Como Pulgar vai ficar de dois a três meses se recuperando de lesão, por exemplo, haveria espaço para um décimo estrangeiro nesse período. Mas é pouco provável que o Flamengo extrapole os nove.

