Conmebol vai investigar injúria racial contra Caio Paulista, do Atlético

A Conmebol vai abrir uma investigação prévia para investigar o caso de racismo que o jogador Caio Paulista, do Atlético Mineiro, sofreu durante a partida contra o Atlético Bucaramanga, nesta quinta-feira (17), pelos playoffs da Copa Sul-Americana, na Colômbia.

O caso aconteceu no começo do intervalo. Os jogadores deixavam o gramado em direção ao vestiário quando o torcedor do time da casa fez as ofensas com gestos. O Atlético conseguiu registrar o momento da injúria e fez um boletim de ocorrência. O torcedor acabou sendo identificado e preso após a partida.

Dessa forma, de acordo com o “ge”, o caso consta no relato dos oficiais da partida. Assim, com uma investigação prévia, existe a possibilidade de abertura do procedimento disciplinar contra o Atlético Bucaramanga.

Nota do Atlético

Nas redes sociais, o clube lamentou o episódio e deu todo o suporte ao jogador. Ademais, condenou as atitudes racistas que acontecem no continente.

Lamentavelmente, mais um caso de injúria racial em competição sul-americana! O atleta Caio foi vítima de ofensas racistas no jogo desta noite, em Bucaramanga, na Colômbia. Foi feito o Boletim de Ocorrência, e o torcedor foi identificado e preso. O Atlético seguirá acompanhando… pic.twitter.com/b1PxjtYfgD — Atlético (@Atletico) July 18, 2025

Cuca comentou caso e Hulk cobra punição

Na entrevista coletiva, o técnico Cuca mostrou surpresa com o fato, pela proximidade que há entre os povos colombianos e brasileiros. Além disso, o treinador espera que quem fez o ato pague pelo seu erro e que um dia essas situações acabem.

“Isso aí já é chover no molhado. Tem acontecido sempre. Dessa vez, fico surpreso, porque o povo colombiano é muito parecido com o brasileiro, é similar. A gente se dá tão bem. Nós damos muito bem. Me estranha esse movimento que houve. Quem fez vai ter que arcar com a consequência, até que um dia acabe isso”, ressaltou.

Já o atacante Hulk, portanto, cobrou punição mais severa nos casos.

“Não adianta a gente bater de frente, brigar, fazer campanha contra o racismo. (…) É triste, é frustrante. (…) A punição tem que ser mais severa”, disse.

O Atlético Mineiro venceu o Bucaramanga por 1 a 0. Dessa forma, o Galo saiu em vantagem nos playoffs da Sul-Americana. A partida de volta será na próxima quinta-feira (24), às 21h30, na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.