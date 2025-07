Esposa de Caio Paulista se manifesta sobre caso de racismo em vitória do Atlético-MG

Marcella de Marchi também se manifestou sobre o lamentável ato de racismo sofrido por seu esposo, Caio Paulista, durante a vitória do Atlético-MG sobre o Bucaramanga, na Colômbia. Um torcedor do clube colombiano imitou gestos ofensivos em direção ao lateral durante a saída do intervalo, na noite da última quinta-feira (17), em confronto pela fase preliminar da Conmebol Sul-Americana.

Um vídeo gravado por integrantes da delegação mineira flagrou o momento da injúria racial e prontamente o compartilhou nos perfis oficiais. Com o registro em mãos, a polícia local agiu rapidamente e deteve o agressor ainda nas dependências do Estádio Américo Montanini, em Bucaramanga.

A repercussão ocorreu de forma imediata, e Caio recebeu uma onda de apoio nas redes sociais. Uma das mensagens veio de casa, da esposa Marcella de Marchi, que fez um desabafo em seu perfil pessoal.

“Sem comentários. Só consigo pensar no quanto nossa sociedade já deveria ter evoluído. Triste pensar como ainda existem pessoas com essa mentalidade medíocre. Completamente inadmissível”. E completou: “Te amo, amor. Mesmo longe, estou aí pertinho”.

Hulk e Cuca reagem

O Galo venceu o adversário por 1 a 0 com gol de Hulk, em cobrança de pênalti. O ídolo alvinegro, aliás, fez questão de se posicionar contra o crime racial: “Não adianta a gente bater de frente, brigar, fazer campanha contra o racismo. É triste, é frustrante. A punição tem que ser mais severa”, protestou pós-jogo.

O técnico Cuca também repudiou a agressão e demonstrou-se surpreendido pela origem do ato: “Fico surpreso porque o povo colombiano se parece muito com o brasileiro. A gente sempre se deu muito bem. Me estranha o movimento. Quem fez terá que responder pela consequência até que se acabe isso”, comentou durante a coletiva.

Conmebol mantém silêncio

A entidade responsável pela realização da Sul-Americana segue em silêncio mesmo diante das evidências e da detenção do agressor. Apesar do silêncio, abriu uma investigação preliminar contra o Bucaramanga para averiguar o caso.

A Conmebol, aliás, adotou em 2023 uma política de “tolerância zero” contra discriminação e prometeu agir com rigor em casos semelhantes. Segundo levantamento do portal IstoÉ, pelo menos 16 episódios de injúria racial foram registrados desde então, com sanções variando entre multas e interdições parciais de estádios.

O histórico recente inclui episódios envolvendo diversos clubes brasileiros, como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Palmeiras e Santos. As situações envolveram gestos, falas e até objetos arremessados por torcedores adversários em jogos disputados no continente.

Atlético-MG sai na frente

Nas quatro linhas, bom resultado. O Galo conquistou vantagem no confronto com o pênalti convertido por Hulk, sofrido por Igor Gomes. A equipe mineira ainda teve Alan Franco expulso na segunda etapa, mas resistiu à pressão do adversário e saiu da Colômbia com direito do empate. O duelo de volta está agendado para quarta-feira (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

