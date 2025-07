Site vaza nova camisa III do Flamengo; veja imagens

O terceiro uniforme do Flamengo vazou nas redes sociais nesta sexta-feira (18). A camisa alternativa exibe um design moderno e deve estrear em breve nos jogos do time rubro-negro. O site “Opaleak”, especializado em uniformes esportivos, foi o responsável por divulgar a peça.

A nova camisa do Flamengo tem cor creme, escudo estilizado em dourado e logo retrô da Adidas na mesma cor. Possui gola em V e punhos com acabamento dourado. Três listras aparecem nos ombros em preto com detalhes vermelhos. O tecido conta com estampa em relevo com formas geométricas, e a famosa estrela acima do escudo, na cor dourada, que representa o título mundial de 1981.

A nova camisa 3 do Flamengo tem lançamento previsto para o início de agosto. No entanto, o clube rubro-negro ainda não confirmou oficialmente a data, mas a expectativa é que o uniforme chegue ao público no início do próximo mês.

Recentemente, Flamengo e a Adidas lançaram, em abril, o uniforme número 2 do clube carioca para a temporada 2025. A camisa, predominantemente branca, traz detalhes rubro-negros nas mangas e está à venda no site oficial da fornecedora de material esportivo. As versões masculina e feminina custam R$ 399,99, enquanto o modelo infantil é comercializado por R$ 349,99.

