Dois jogadores do Flamengo entram na mira de clubes estrangeiros

Depois de Gerson, o Flamengo pode perder mais jogadores nesta janela de transferências. Afinal, Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves entraram na mira de clubes estrangeiros. O lateral entrou na lista de desejos do Al-Nassr, da Arábia Saudita, enquanto o meia passa por observação do Olympiacos, da Grécia. Por enquanto não há propostas.

O nome de Ayrton Lucas ganhou foco no clube árabe após contratação do técnico Jorge Jesus. O treinador já conhece o jogador pela passagem pelo Flamengo e entrou em debate nos últimos dias. O Rubro-Negro e o staff do jogador não foram procurados até o momento. Agora, o lateral sofreu uma lesão corto-contusa, que associa corte com contusão por pancada, na perna esquerda contra o São Paulo.

Por outro lado, Matheus Gonçaves é alvo do Olympiacos, da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube. O Flamengo também não recebeu contato do time grego até o momento.

Aliás, o meia foi quase vendido para o Cruzeiro. Os clubes acertaram a transferência, mas o Flamengo desistiu no último instante. O jovem atleta, sem espaço com Filipe Luís, vinha jogando pelo time sub-20. Ele foi relacionado para enfrentar o Santos, mas ficou no banco de reservas.

O Flamengo, porém, também pode perder outros nomes nesta janela. Wesley tem negociação com a Roma (Itália e Michael recebeu proposta do Al-Ula (Arábia Saudita). Além deles, Wallace Yan já despertou o interesse da Europa. Internamente, o Fla considera negociar Everton Cebolinha. Em crise com a diretoria e comissão, Pedro também pode sair.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.