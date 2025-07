Torcida do Sporting segue na bronca com Gyökeres e leva faixas contra atacante

A torcida do Sporting, de Portugal, não parece satisfeita com a saída do atacante Viktor Gyökeres para o Arsenal, da Inglaterra, antes do início da atual temporada. Na última quarta-feira (16), antes do amistoso contra o Celtic, os torcedores exibiram cartazes demonstrando indignação com o sueco.

Apesar de ter contrato com o Sporting até 2028, Gyökeres firmou um pré-acordo com o Arsenal. No entanto, a diretoria do clube de Lisboa ainda não aceitou as propostas dos Gunners, o que irritou profundamente o atacante. Ele avisou que não jogará mais pelo atual campeão português. A torcida, por sua vez, reforçou que ninguém está acima do clube.

“Ninguém acima dos interesses do clube” e “Não choro por quem vai, fico feliz por quem está” foram algumas das mensagens exibidas nos cartazes direcionados ao atacante, confeccionados pela própria torcida.

Segundo a imprensa internacional, o Arsenal ofereceu cerca de 60 milhões de euros (R$ 390,3 milhões) fixos, além de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) em bônus. Mesmo assim, o presidente do Sporting esperava um valor maior e ameaçou aplicar multas em caso de descumprimento contratual.

“Estamos tranquilos. Isso (a ausência de Gyökeres) se resolve com o fim da janela, uma multa pesada e um pedido de desculpas ao grupo. Se ninguém quiser pagar o valor justo pelo Viktor, ficamos perfeitamente à vontade para continuar com ele nos próximos três anos”, afirmou o dirigente.

Gyökeres se tornou um dos atacantes mais cobiçados do mercado, principalmente pelas atuações com a camisa do Sporting. Somente nas últimas temporadas, marcou 63 gols em 58 jogos. No total, nos dois últimos anos, balançou as redes 109 vezes.

