Flamengo reduz custos do Maracanã e projeta aumento da receita

O Flamengo aumentou seus ganhos no Maracanã com um plano de redução de gastos. Na vitória sobre o São Paulo no último sábado (12), o Rubro-Negro obteve 65% da receita líquida da partida. Desde o início da gestão de Bap, o clube montou o tal plano para ter um respiro nas contas do estádio.

De acordo com o “Uol”, o Flamengo arrecadou R$ 3,1 milhões líquidos da receita total de R$ 4,7 milhões. Além do valor líquido, soma-se o consumo de bebidas e comida no estádio – que aumentou o valor arrecadado para R$ 3,4 milhões.

O Flamengo também projeta um salto de R$ 38 milhões com a receita líquida do estádio em termos de bilheteria (de R$ 21 milhões para R$ 59 milhões). Aliás, os 65% da receita líquida só foi obtida agora, no meio de 2025. O clube também prevê um ganho extra com o Maracanã ainda maior nos próximos anos.

A diretoria rubro-negra já renegociou contratos de serviços prestados no Maracanã. Com novos valores e prazos, a despesa caiu de R$ 965 mil para R$ 680 mil (comparação dos gastos da partida contra o Internacional – na 1º rodada – e contra o São Paulo).

Além disso, o Flamengo criou um grupo operacional para gerir de forma econômica o estádio. Uma das medidas foi o fechamento de setores em algumas partidas e a implementação de um novo serviço de estacionamento com 400 vagas. Essas medidas, assim, fortalecem ainda mais os cofres do clube.

