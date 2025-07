Lucas passará por intervenção médica no joelho e seguirá fora do São Paulo

O São Paulo informou nesta sexta-feira (18/7) que o atacante Lucas Moura passará por um procedimento médico no joelho direito com o objetivo de aliviar dores e otimizar sua recuperação. O atleta segue fora dos gramados desde o dia 6 de maio. Contudo, ele seguirá em tratamento até pelo menos o dia 6 de agosto, quando completa três meses da última lesão.

A intervenção médica será realizada ainda nesta sexta. Ela consiste em uma injeção retrocapsular analgésica e anti-inflamatória guiada por ultrassom, de acordo com nota divulgada pelo clube. O procedimento busca aliviar os sintomas que ainda limitam os movimentos do jogador e impedem seu retorno pleno aos treinos.

“Apesar da boa evolução cicatricial e funcional, a persistência da dor motivou a indicação de um procedimento médico intervencionista, programado para o dia 18 de julho de 2025, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”, explicou o São Paulo.

Relatório médico – Lucas Moura Leia aqui > https://t.co/9U7JhAV3tu pic.twitter.com/yzalcUUlJL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 18, 2025

A lesão de Lucas Moura no São Paulo

Lucas sofreu a lesão original em 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Desde então, o camisa 7 atuou em apenas duas partidas. Contra o Fortaleza (25 minutos, no dia 2 de maio) e contra o Alianza Lima (29 minutos, no dia 6 de maio), quando voltou a sentir dores no joelho direito.

A contusão, causada por um choque com o gramado, não exigiu cirurgia, mas foi considerada complexa e persistente, com o próprio jogador afirmando, em entrevista, que “foi como uma batida de carro”.

Desde maio, Lucas vem seguindo um cronograma específico de recuperação e já havia retornado parcialmente aos treinos com o elenco. No entanto, as dores recorrentes impediram a liberação total para competir. Agora, o clube e o departamento médico apostam no procedimento intervencionista como alternativa para evitar novas paradas.

