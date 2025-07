Bastidores do Santos mostram discurso forte de Neymar e emoção de Robinho Jr.

O Santos divulgou nesta sexta-feira (18/7) os bastidores da importante vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, conquistada na última quarta-feira (16/7), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O vídeo, publicado nas redes sociais do clube, revelou momentos marcantes da noite, com destaque para os discursos de Neymar, capitão do time, e a emocionante estreia de Robinho Jr., filho do ex-atacante Robinho.

Antes de a bola rolar, o ambiente no vestiário era leve e descontraído. Jogadores revelados pelo próprio clube, como Luca Meirelles e JP Chermont, protagonizaram brincadeiras e risos. O clima logo deu lugar à concentração e foco com os discursos da comissão técnica e do camisa 11.

O técnico Cleber Xavier classificou o duelo como o “jogo da afirmação” para a equipe. Mas foi Neymar quem comandou o momento de motivação, chamando o elenco à responsabilidade e ao espírito de superação.

“A gente vai enfrentar o melhor time do campeonato, isso a gente sabe. Mas aqui, não. Hoje eles não vão ser melhores que nós. Se a gente igualar na vontade, na raça, não tem para ninguém. Esse time aqui é forte pra c******. Vamos buscar isso!”, disse o camisa 10.

Estreia do filho do ídolo

A partida também marcou a estreia oficial de Robinho Jr., de apenas 17 anos, com a camisa do time principal e jogando pela primeira vez na Vila Belmiro. O jovem atacante se emocionou com os gritos da torcida, que ecoaram nas arquibancadas da mesma forma como faziam para seu pai em tempos de glória com o Peixe.

Ao final do jogo, a emoção tomou conta do garoto, que foi abraçado por companheiros e pela comissão técnica no vestiário. Uma noite inesquecível para ele e para a torcida, que viu um novo capítulo da história ser escrito com o sangue da velha guarda.

Neymar sendo o capitão que o Santos precisa

Após o apito final, Neymar voltou a falar com o grupo e reforçou a importância de coragem, superação e comprometimento coletivo para seguir em frente no Brasileirão.

“Para ser grande, tem que arriscar. Quando a gente começou a arriscar, a gente igualou o jogo com eles. O mais importante foi que soubemos sofrer. Aqui eles não iam levar os três pontos. Era nosso. Agora é descansar porque sábado tem mais. Vai ser difícil, mas estamos juntos.”

Assim, com a vitória sobre o líder Flamengo, o Santos dá sinais de recuperação e confiança sob o comando de Cleber Xavier. Neste sábado (19/7), o Peixe volta a campo contra o Mirassol, às 18h30, em busca da quarta vitória consecutiva, algo que não acontece desde março.

