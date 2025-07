??dolo do Fluminense, Parreira coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Ídolo do Fluminense, Parreira coloca os pés na Calçada da Fama do Maracanã - (crédito: Foto: Marina Garcia / FFC)

Ídolo do Fluminense, Carlos Alberto Parreira, foi eternizado na Calçada da Fama do Maracanã, em evento nesta sexta-feira (18/7). O ex-treinador, lenda do Flu, era o comandante no título brasileiro de 1984, além do Carioca de 75 e da Série C de 99. O Tricolor, aliás, registrou a homenagem em suas redes sociais.

Ao perfil do Maracanã no X, Parreira falou, dessa forma, sobre a emoção de voltar ao Maior do Mundo. Além de campeão com o Fluminense, o ex-treinador também venceu a Copa do Mundo, em 1994, com a Seleção Brasileira. Ele também conquistou a Copa do Brasil e o Torneio Rio-São Paulo de 2002 pelo Corinthians.

“Tanta coisa boa, positiva. Maracanã é parte da História de muitos brasileiros: torcedores, técnicos, jogadores… E da minha parte também como profissional de futebol, como técnico. Grandes momentos da minha carreira eu vivi aqui no Maracanã, então ele tem um lugar guardado no nosso coração e na nossa vida desportiva”, declarou.

Parreira, primeiro técnico na Calçada da Fama

Em tom humorado, Parreira brincou sobre colocar os pés na Calçada da Fama. Ele, então, se disse honrado com tal homenagem.

“Eu ainda não me acostumei com a ideia (risos), mas fico muito feliz. Ao lado de tanta gente importante, tanta gente que contribuiu para a história desse maravilhoso futebol, que é o brasileiro. Estar ali ao lado (deles) só me dá orgulho e prazer”, encerrou.

Outro ídolos do Fluminense como Branco e Edinho também estiveram presentes no evento. Ícones do futebol brasileiro, como Bebeto, Ricardo Gomes e Zinho também compareceram à honraria. A cerimônia teve organização do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Suderj, aproveitando o mês de julho, que marca o aniversário de 82 anos de Parreira. Ele é, afinal, o primeiro técnico a receber a honraria de colocar os pés na Calçada da Fama.

Confira a postagem do Fluminense

Um dos maiores técnicos da nossa história, Carlos Alberto Parreira foi eternizado na Calçada da Fama no @maracana! ÍDOLO! ???????? ????: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/UXa9OvMFhu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2025

