Estátua de Vini Jr atrai criancas em exposição em São Gonçalo

Depois do lançamento na Marquês de Sapucaí, a estátua de cera de Vini Jr, idealizada pelo tradicional Museu Madame Tussauds, ficará em exposição no Shopping Partage, em São Gonçalo, desta sexta-feira (18) até domingo (21). Esse, aliás, foi um dos pedidos do camisa 7 do Real Madrid e da Seleção Brasileira, visto nasceu na cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O torcedor do Flamengo, Vinicios, fez questão de acompanhar de perto a homenangem ao craque, ao lado da esposa Mércia e sua filha Elis. Além disso, citou que o atleta pode subir de produção na Seleção, com a chegada de Ancelotti, e ser decisivo na Copa de 2026.

“Acho muito importante. Apesar dele ainda ser uma pessoa jovem, serve de referência para muitos jovens de São Gonçalo, que infelizmente ainda têm muita dificuldade em ter alguma referência de ascensão na vida. Ele teve pelo esporte, que é uma das possibilidades e pode influenciar os mais jovens”, disse.

“Ancelotti, pode montar um esquema que tenha mais opções ao lado do Vini no ataque. Antes, ele tentava resolver tudo sozinho e agora pode ter um coletivo mais organizado para subir de produção. A esperança é o time crescer para que ele possa ser a grande esperança na frente” completou.

Estátua de Vini Jr atrai o interesse das crianças

Neste primeiro dia de exposição, muitas criancas pararam para tirar foto, com sorriso e camisas da Deleção e do Flamengo. Entre eles, está o jovem vascaíno Enzo, de sete anos, que ao lado da mãe Laíla, destacou que Vini é seu maior ídolo, melhor até que Cristiano Ronaldo.

“Eu gosto dos gols dele, é melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu vim aqui só pra tirar foto da estátua dele. Queria ele no Vasco”, ressaltou o jovem.

Em seguida, no próximo domingo (21), a imagem, assim, partirá para a unidade de Nova York do museu, onde ficará definitivamente. Vinicius é o nono brasileiro a ser homenageado pelo Madame Tussauds, juntamente com Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Ayrton Senna, Anitta, e as modelos Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

Celebração na Marquês de Sapucaí

Na quinta-feira (17), o jogador, revelado nas divisões de base do Flamengo, esteve no evento no Sambódromo e falou sobre a emoção de se tornar estátua e ter seus traços eternizados. A celebração, aliás, contou com a apresentação do ator Rafael Zulu e um show do cantor L7nnon.

“Feliz por estar aqui com família, amigos… É importante ver que os nossos estão vencendo e seguindo firme. É a primeira vez que uma estátua dessa é revelada no Brasil. Sempre sonhei… fico feliz de poder chegar aqui e ganhar a minha estátua com as pessoas que me querem ver bem”, disse.

“Nunca imaginei me ver tão de perto (risos). Está muito parecido. Nunca imaginei chegar até aqui, nunca sonhei com isso. Meu sonho era chegar ao Flamengo, que era um sonho distante, mas o mais perto. Chegar aqui para o povo pobre, favelado e negro, onde todos vem celebrar o Carnaval, e está muito parecido mesmo”, completou.

