Arsenal anuncia Madueke, campeão do Mundo com o Chelsea

Nesta sexta-feira (18), a diretoria do Arsenal confirmou a contratação do atacante Noni Madueke. Nascido em Londres, ele deixa o Chelsea para reforçar os Gunners após a conquista do Mundial de Clubes. Assim, aos 23 anos, chega para ocupar um setor que tem sido problemático para o técnico Mikel Arteta nos últimos dois anos.

Durante a apresentação oficial, o atacante explicou o motivo da escolha: o Arsenal fica na região onde ele nasceu, em Londres, na Inglaterra.

“Sou alguém que segue o instinto na maior parte do tempo, e sinto que ele tem me guiado na direção certa até agora. Não acho que será diferente aqui. Acredito que será um grande sucesso e estou muito feliz por estar aqui”, disse o atacante.

“Estou muito feliz e orgulhoso. É um ótimo momento para mim. É bom voltar para casa, estar com minha mãe, meu pai. Sei que minha mãe sente minha falta em casa” completou o novo reforço do Arsenal.

Para fechar a negociação, a diretoria dos Gunners pagou cerca de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 374,5 milhões) ao Chelsea. Aliás, no clube azul de Londres, Madueke conquistou, na última temporada, a Conference League e o Mundial de Clubes. Dessa maneira, ele também revelou que conversou com alguns futuros companheiros antes de acertar a transferência.

“Conversei com Dec, Myles, Bukayo e até Jurrien. Todos disseram coisas incríveis sobre o clube e sobre a cultura daqui — como é acolhedor e como é uma verdadeira família. Estou muito feliz por fazer parte da família Arsenal agora”, concluiu o jogador.

