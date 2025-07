Arábia Saudita prepara nova regra que pode agitar o mercado da bola

Cristiano Ronaldo renovou seu contrato com o Al-Nassr até 2027, quando terá 42 anos - (crédito: Foto: Divulgação)

A liga e a federação de futebol da Arábia Saudita estudam uma mudança importante nas regras que pode impactar diretamente o mercado de transferências: o aumento do número de jogadores estrangeiros por equipe, de 8 para 10. Pelo novo formato, até oito jogadores estrangeiros poderiam atuar como titulares, enquanto os outros dois ficariam no banco à disposição do técnico durante a partida.

Atualmente, os clubes já podem inscrever 10 estrangeiros, mas dois deles precisam ser obrigatoriamente jogadores com menos de 23 anos. Caso a nova regra entre em vigor, essa exigência será eliminada.

A federação e a liga saudita estão trabalhando em conjunto com os clubes para aprovar a mudança, que deve passar a valer já em agosto, a tempo de influenciar o mercado de verão. A janela de transferências na Arábia Saudita fecha no dia 10 de setembro.

Com forte poder financeiro, os clubes sauditas vêm atraindo diversas estrelas para o país. O principal exemplo é Cristiano Ronaldo, que renovou seu contrato com o Al-Nassr até 2027, quando terá 42 anos.

