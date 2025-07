Clube europeu tenta contratar Ederson e envia proposta ao City

O Galatasaray está em busca de um novo goleiro e, após rumores sobre o interesse em Ter Stegen, que perdeu espaço com o técnico Hansi Flick no Barcelona, agora o foco do clube turco se voltou para o brasileiro Ederson, do Manchester City.

LEIA MAIS: Arábia Saudita prepara nova regra que pode agitar o mercado da bola

De acordo com a imprensa turca, o time de Istambul fez uma proposta de 3 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) ao City. Além disso, o Galatasaray teria oferecido um salário de 6 milhões de euros (R$ 38,4 milhões) por temporada, mais bônus, ao goleiro da Seleção Brasileira.

Ederson chegou ao Manchester City em 2017 e tem contrato até 2026. Desde então, acumulou títulos importantes e participou do período mais vitorioso do clube. Dessa maneira, o brasileiro conquistou uma Champions, seis Premier League, uma Supercopa da Uefa, duas Copas da Inglaterra, um Mundial de Clubes, quatro Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.