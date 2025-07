Barcelona adia retorno ao Camp Nou

A reabertura do estádio estava prevista para acontecer no tradicional Troféu Joan Gamper, contra o Como, mas não será possível - (crédito: Foto: Divulgação)

O Barcelona vai adiar a tão esperada volta ao Camp Nou. A reabertura do estádio estava prevista para acontecer no tradicional Troféu Joan Gamper, contra o Como, mas não será possível. Nesta sexta-feira (18), o clube confirmou que a partida não irá acontecer no local, que está em reforma desde junho de 2023.

“A decisão foi tomada porque ainda faltam etapas burocráticas para liberar o uso do estádio. As obras exigidas pela legislação municipal impediram a conclusão dos trâmites necessários para obter a licença de ocupação”, informou o clube em comunicado oficial.

O Barcelona ainda não decidiu se vai cancelar o amistoso ou jogar em outro estádio. A imprensa local aponta o Estádio Johan Cruyff, com capacidade para cerca de 6 mil torcedores, como possível palco da partida.

O clube também precisa informar à LaLiga e à Uefa, nos próximos dias, qual será seu estádio a partir de setembro. A situação da Champions gera mais preocupação, já que o regulamento da competição exige que todos os jogos em casa durante a fase de grupos aconteçam no mesmo local.

Enquanto o Camp Nou passa por reformas, o Barça vem mandando seus jogos no Estádio Olímpico de Montjuic. Além disso, em outros momentos, até chegou a considerar o uso de estádios como o Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

