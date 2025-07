Xerox do pai? Internautas reagem a foto de Bruna Biancardi com Mel, segunda filha de Neymar

Mais uma igual o pai? É o que dizem os internautas na publicação de Bruna Biancardi com Mel, segunda filha com Neymar. Ela usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para postar uma foto com a caçula recém-nascida.

Na legenda, a influencer definiu a neném como ‘pacotinho’. Ela aparece toda encolhida na colo da mãe, enquanto Bruna está sentada no sofá. A imagem está em preto e branco.

Dessa forma, as seguidoras da influencer reagiram instantaneamente a publicação com comentários elogiando as duas e também ressaltando a aparência de Mel com Neymar.

“Lindas”, escreveu uma. “A Mel é o segundo xerox do pai dela”, disse outra. Outras seguidoras também deixaram comentários como “Perfeitas”, “Benção de Deus”, ” Ai eu não tenho estrutura para tanta fofura”, e “Para mim, ela vai ser a cada da irmã mais velha, a Mavie”.

Vale ressaltar, portanto, que internautas também comentam a semelhança de Mavie com jogador. Ela é a primeira filha de Bruna com Neymar, e vai completar dois anos nos próximos meses.

Neymar e os filhos

Neymar, de 33 anos, é pai de quatro filhos. O primogênito, Davi Lucca, de 13 anos, do seu relacionamento com Carol Dantas, no início da carreira. Mavie e Mel, da sua atual relação com Bruna Biancardi. A mais velha tem 1 ano e 9 meses, enquanto Mel nasceu no último dia 5. Além disso, ele também tem Helena, que completou um ano nesse mês, com Amanda Kimberlly.

Mavie leva web a locuura

Desde o nascimento, Mavie é sensação nas redes sociais. Muitos internautas ressaltam a aparência da primogênita de Neymar e Bruna Biancardi com o jogador. Todos os registros dela, seja no perfil do pai, seja no perfil da mãe, costumam a levar a web a loucura.

Dessa forma, no vídeo mais recente, Mavie aparece chamando o mascote do Santos, na partida contra o Flamengo. Bruna gravou o momento em que ela dá tchau e fala ‘baleia’ e o registro foi feito de modo compartilhado com o perfil oficial do clube paulista. Neymar foi o autor do gol do Peixe neste jogo.

