Santos terá volta de Rollheiser e Neymar de falso nove contra o Mirassol

Rollheiser deve voltar ao time titular do Santos - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos finalizou na manhã desta sexta-feira (18) sua preparação para o duelo contra o Mirassol, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.

A principal novidade para o técnico Cleber Xavier será o retorno do meia Benjamín Rollheiser. Afinal, ele cumpriu suspensão na vitória diante do Flamengo, na última quarta-feira (16), e está novamente à disposição. Assim, o argentino deve reassumir a titularidade na vaga de Deivid Washington.

Além disso, a expectativa é que Neymar atue como falso nove, repetindo a função desempenhada com destaque na reta final do confronto contra o time carioca. A mudança oferece mais mobilidade ao setor ofensivo e pode ser uma alternativa para explorar espaços na defesa adversária.

O provável Santos que entra em campo tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Por conta da troca do gramado no CT Rei Pelé, o elenco santista treinou nesta sexta-feira na Vila Belmiro. A atividade comandada por Cleber Xavier incluiu ajustes táticos e trabalhos de bola parada.

Além de Rollheiser, o Peixe terá os retornos do lateral-direito JP Chermont e do volante João Schmidt. Afinal, os dois estavam ausentes contra o Flamengo também por suspensão. O trio reforça a equipe para um confronto que pode consolidar a reação santista na Série A.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.