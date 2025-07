Renato Augusto marca presença em amistoso entre Flamengo sub-20 e Leverkusen

Renato Augusto marcou presença no amistoso entre o Flamengo sub-20 e Bayer Leverkusen, nesta sexta-feira (18), na Gávea. O meia, que deve oficializar a aposentadoria, é cria do Ninho do Urubu e também teve passagem pelo clube alemão, entre 2008 e 2012. Renato exaltou o reencontro com profissionais que trabalharam nos dois clubes nesta tarde e reviveu memórias do passado.

“Para mim, não é uma questão de falar tanto da parte tática, técnica, é realmente poder vir aqui, duas camisas especiais para mim. Tive uma história muito bonita, tanto no Flamengo quanto no Bayer. Poder reencontrar amigos que trabalharam lá, fisioterapeutas e médicos, enfim, é um momento especial pra mim”, destacou à CazéTV.

Renato Augusto, aliás, também fez questão de frisar que jogar pelos clubes aconteceram em muitos distintos em sua carreira de jogador.

“São momentos diferentes na minha carreira. No Flamengo, eu saí da arquibancada para o campo, onde tudo começou e vai ficar marcado para mim. No Bayer, eu amadureci como jogador e pessoa. Então, foram momentos distintos”, complementou.

Carreira de Renato Augusto

Renato Augusto passou pelo futsal do Fluminense, mas se profissionalizou no futebol no Flamengo, onde se destacou na base e começou a construir carreira de sucesso nos gramados. Deixou o Brasil em 2008, para defender o Bayer Leverkusen. No entanto, ele retornou em 2013 para começar a construir idolatria no Corinthians.

No Timão, foi campeão paulista e da Recopa em 2013, e viveu seu momento de maior protagonismo na conquista do Brasileirão de 2015, quando foi eleito o craque do torneio. Na primeira passagem, foram 127 jogos e 15 gols.

Na sequência foi atuar na China, entre 2016 e 2020, quando defendeu o Beijing Guoan. Voltou ao Corinthians no ano seguinte, em julho de 2021, onde disputou mais 116 jogos e marcou mais 15 gols. Ao todo, somando números das duas passagens pelo Corinthians, Renato acumulou 243 partidas pelo Timão, com 30 gols marcados. Por fim, em 2024, Renato Augusto teve passagem pelo Fluminense, mas sem grande brilho em campo.

