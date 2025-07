Al-Nassr acerta com primeiro reforço da era Jorge Jesus

O Al-Nassr acertou a contratação de seu primeiro grande reforço na era Jorge Jesus. O clube saudita fechou um acordo com o Feyenoord para contratar o zagueiro David Hancko em definitivo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação foi concluída por 33 milhões de euros (R$ 211,2 milhões), com a possibilidade de mais alguns milhões em bônus. Hancko assinou contrato por três temporadas, até junho de 2028.

O defensor eslovaco de 27 anos também pode atuar como lateral-esquerdo. Ele chega para reforçar um setor do Al-Nassr que já conta com Laporte e Simakan, este último com capacidade para jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Laporte, no entanto, pode estar de saída nesta janela e existe a especulação de um possível retorno ao Athletic Bilbao, o que abriria espaço para Hancko assumir a vaga.

Day 2 of prep ???? pic.twitter.com/jpbbWyWlLL — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2025

Hancko disputou as últimas três temporadas pelo Feyenoord, onde conquistou o Campeonato Holandês, a Copa e a Supercopa da Holanda. Na temporada 2024/25, ele entrou em campo 47 vezes, marcou 4 gols e deu 4 assistências.

Por fim, nesta sexta-feira (18) o Feyenoord também acertou uma nova contratação. Trata-se de Gonçalo Borges, ex-Porto. O clube holandês pagou 9 milhões de euros fixos (R$ 57,6 milhões), mais 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões) em bônus.

