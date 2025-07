Diretores do Lyon tentam tirar Textor do Botafogo; entenda

Textor conta com apoio do clube social do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os novos controladores do Lyon tentaram tirar John Textor do comando de todos os clubes da Eagle Football Holdings, o que inclui o Botafogo. No entanto, o clube social do Alvinegro demonstrou apoio ao americano e frustrou a tentativa. No momento, não há risco do americano deixar o comando do clube carioca. A informação é do “ge”.

Assim, Textor agora se movimenta para criar uma empresa nas Ilhas Cayman com Botafogo, RWDM Brussels (antigo RWD Molenbeek) e o FC Flórida. A nova empresa terá o mesmo nome do braço já existente na holding. O Eagle Football Group (EFG), antes chamado de OL Groupe, é o responsável por controlar as operações do dia a dia do Lyon.

Mudanças no Lyon

O clube francês passou por uma crise no meio do ano e chegou a ser rebaixado por problemas financeiros. Em meio a isso, John Textor admitiu erros durante o período na liderança do Lyon e renunciou ao comando. Michele Kang assumiu a presidência, e, posteriormente, o Lyon conseguiu reverter a queda para a segunda divisão do Campeonato Francês.

Quase ruptura

Michele Kang e outros acionistas ficaram irritados pelo que entenderam ser um quadro de descontrole financeiro. O entendimento era de que apenas a saída de Textor do dia a dia do Lyon não era o suficiente. De acordo com o site, a iniciativa foi liderada por Michele, antigos conselheiros do clube e por dirigentes do “Ares”. Este último é um fundo de investimento que emprestou a maior parte do dinheiro para John Textor.

Tanto Michele quanto “Ares” são acionistas do clube francês. Como o fundo de investimento não teve seu empréstimo pago, a situação foi na direção de uma ruptura. A tentativa de tirar o americano, porém, parou no Botafogo. Mudanças na SAF do Glorioso precisam passar pelo clube social, que é sócio minoritário da SAF. Aqui, houve apoio a John Textor.

