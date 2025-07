Presidente do Fluminense pede incentivo da torcida: ‘Continuem’

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, aproveitou a cerimônia que eternizou o ídolo Carlos Alberto Parreira na Calçada da Fama do Maracanã, nesta sexta-feira (18/7), para comentar o momento do Tricolor. Diretamente do Maior do Mundo, o mandatário pediu união da torcida com o time após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na última quinta-feira (17/7).

Ele agradeceu ao grande público no Maraca, mas pediu que os torcedores sigam “incentivando” a equipe.

LEIA MAIS: Fluminense comunica transferência de Jhon Arias ao Wolverhampton

“Tinha 45 mil torcedores aqui (no Maracanã) ontem (quinta), só temos que agradecer. Peço que continuem nos incentivando. Nós estamos disputando três campeonatos e temos chances de ser campeão nos três. Precisamos estar unidos”, disse durante o evento de homenagem a Parreira.

Já sobre Parreira, Bittencourt foi só elogios, aliás. Afinal, ele relembrou das passagens do ex-treinador pelas Laranjeiras, o colocando entre os cinco principais técnicos da História do futebol brasileiro.

“A homenagem é extremamente merecida. Sem dúvida alguma, na minha opinião, ele está entre os cinco maiores técnicos do futebol brasileiro, porque ganhou uma Copa do Mundo. O Parreira é um símbolo do nosso futebol, um grande tricolor, também está entre os maiores técnicos da história do Fluminense, talvez um dos mais importantes, porque aceitou assumir o clube em um momento muito difícil. O Fluminense estava no seu pior momento histórico e ele já campeão do mundo ter aceitado dirigir o Fluminense na terceira divisão é muito louvável. É um momento muito especial se eternizar no estádio mais famoso do mundo”, afirmou ao site oficial do Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.