Napoli anuncia reforço para o ataque após desistir de Darwin Núñez

O Napoli confirmou nesta sexta-feira (19) a contratação de Lorenzo Lucca. O atacante chega da Udinese após o clube desistir de fechar com Darwin Núñez, do Liverpool, que era o principal alvo para reforçar o setor ofensivo. O acordo com Lucca prevê um empréstimo inicial de 9 milhões de euros (R$ 57,6 milhões), com cláusula de compra obrigatória de 26 milhões de euros (R$ 166,4 milhões), incluindo bônus. Além disso, o Pisa, ex-clube do jogador, terá direito a 10% do valor da transferência.

Quando a compra for oficializada, Lucca assinará contrato até 2030, com salário anual de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões), segundo informações divulgadas.

Com 24 anos, o atacante italiano esteve no radar de Atalanta e Milan, mas o Napoli levou a melhor e garantiu sua contratação.

Lorenzo is proud to be one of us! ? Leggi il comunicato: https://t.co/FMhQC2meWj ???? #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeLucca pic.twitter.com/pNNNOudLVj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 18, 2025

Pela Udinese, Lucca disputou duas temporadas, com 75 jogos, 23 gols e 6 assistências. Ele também tem cinco partidas pela seleção da Itália. Este é o quinto reforço do Napoli para a temporada, que também deve anunciar em breve o zagueiro Sam Beukema, do Bologna.

