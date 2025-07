Matheus Gonçalves critica publicação do Flamengo: ‘Não apareço mais em nada’

Deataque da goleada do Flamengo sobre o Bayer Leverkusen, em amistoso na Gávea, Matheus Gonçalves postou uma “direta” nas redes sociais. O camisa 10 reclamou por não aparecer na foto escolhida pelo clube. Na publicação oficial, o meia escreveu nos comentários a seguinte mensagem, mas depois apagou.

“Não dá para entender, não apareço mais em nada ????????‍??… Que loucura. Mas vamos pra cima!! Seguimos ??????????????????”, escreveu o jogador.

Além disso, Matheus Gonçalves também não foi escalado para dar entrevista após a partida em amistoso. O jogador fez um gol, participou de outros dois, acertou um chute no travessão, deu caneta e foi o grande destaque da goleada por 5 a 1 em cima dos alemães.

Matheus Gonçalves recebe poucas oportunidades no time profissional e quase foi para o Cruzeiro nos últimos dias. No entanto, o Flamengo desistiu de finalizar os trâmites da venda do camisa 10.

O jovem, aliás, entrou na relação na partida contra o Santos, mas não saiu do banco de reservas. Por fim, o meia está sendo monitorado pelo Olympiacos, da Grécia, por indicação do departamento de scouting do clube grego.

