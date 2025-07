Mirassol x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Santos tentam confirmar ascensão no Brasileiro com mais um resultado positivo - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

Mirassol e Santos fazem um embate regional neste sábado (19/7), às 18h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do interior paulista é o 11° colocado na tabela e vem fazendo uma grande campanha, além de não perder há cinco jogos na competição. Em contrapartida, o Peixe está na 13° posição e empolgado após vencer o Flamengo, na Vila Belmiro, com grande atuação de Neymar.

Como chega o Mirassol

O Mirassol vem de um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Palmeiras. Com o resultado, a equipe caiu para a 11ª colocação, com 18 pontos, mas manteve a boa sequência de cinco jogos sem derrota. Aliás, o time do interior ainda tem dois jogos a menos na tabela. Além disso, para o embate contra o Santos, o técnico Rafael Guanaes não terá nenhum desfalque por suspensão ou lesão, mesmo com uma longa lista de pendurados. Assim, a expectativa é que ele repita a escalação da última rodada para tentar novamente somar um resultado positivo contra um rival do estado de São Paulo.

Como chega o Santos

O Santos, por sua vez, venceu o Flamengo na Vila Belmiro, com gol de Neymar. O triunfo levou o Peixe aos 14 pontos, ocupando a 13ª posição. Aliás, a vitória sobre o Rubro-Negro foi a primeira em casa sob o comando de Cléber Xavier e representou o segundo resultado positivo consecutivo. Antes, a equipe havia derrotado o Fortaleza, de virada, por 3 a 2, no Castelão. Além disso, o treinador terá retornos importantes. Afinal, Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont cumpriram suspensão no último compromisso santista e voltam a ser opções. Contudo, apenas o argentino tem condições de começar o embate em Mirassol.

MIRASSOL X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

Data e Hora: 19/07/2025, às 18h30 (horário de Brasília)

Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; (Alesson), Negueba e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

SANTOS: Gabriel Brazão; Escobar João Basso, Luan Peres, Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael, Neymar; Barreal, Guilherme, Deivid Washington (Rollheiser). Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Matheus Delgado Candancan (SP)

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson Jose de Moraes Coelho(SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

