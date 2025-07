Milan anuncia chegada e saída de goleiros

O Milan já começou a reformular seu elenco de olho na temporada 2025/26, quando o técnico Massimiliano Allegri voltará ao comando da equipe. Depois de reforçar o meio-campo com Luka Modric, que chegou sem custos após deixar o Real Madrid, e com Samuele Ricci, comprado do Torino por 23 milhões de euros (R$ 147,2 milhões), o clube voltou suas atenções para o gol.

A movimentação mais recente foi uma troca de reservas para o goleiro Mike Maignan. Pietro Terracciano, de 35 anos, assinou com o Milan após o fim do vínculo com a Fiorentina. Já Marco Sportiello, de 33, fez o caminho inverso e retornou à Atalanta.

Sportiello começou a carreira na Atalanta, onde jogou entre 2013 e 2017. Depois de empréstimos para Fiorentina e Frosinone, voltou ao clube de Bérgamo e ficou até 2023, quando foi para o Milan. Em duas temporadas, entrou em campo 12 vezes, sempre como substituto de Maignan.

Terracciano, por outro lado, chega com contrato válido até junho de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada. Entre 2019 e 2025, fez 156 jogos pela Fiorentina.

Além disso, depois de uma temporada turbulenta, com resultados abaixo do esperado, Maignan chegou a cogitar deixar o Milan. O goleiro francês esteve perto de fechar com o Chelsea, mas as conversas não evoluíram e o negócio acabou esfriando.

