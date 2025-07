Flamengo aceita proposta da Roma por Wesley

Depois da recusa, o Flamengo aceitou a proposta da Roma por Wesley. O clube italiano ofereceu 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) fixos mais bônus por metas. As partes chegaram a um acordo após uma pedida mais alta do Rubro-Negro. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Desde o início, Wesley sempre escolheu pela Roma, tanto que recusou uma proposta milionária do Zenit, da Rússia. O lateral-direito assinará com a equipe italiana por cinco anos, ou seja até meados de 2030. Todos os detalhes contratuais já estão acertados com o jogador.

Apesar do acerto, o Flamengo ainda não vai liberar Wesley. A saída do lateral só será efetivada quando o clube fechar a contratação de um substituto. A tendência, afinal, é que busque um atleta brasileiro por conta do excesso de estrangeiros no elenco.

O técnico Gian Piero Gasperini quer contar com Wesley o quanto antes. Era ele, inclusive, o comandante da Atalanta, que tentou a contratação do lateral-direito no ano passado. O clube italiano, afinal, ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$130 milhões), mas desistiu do acordo de última hora.

Neste ano, o Fla recusou as seguintes propostas: 15 milhões de euros (R$ 95,6 milhões) do Aston Villa, da Inglaterra; 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) do Milan, da Itália; 25 milhões de euros (R$ 153 milhões) do Zenit, da Rússia.

Wesley disputou 134 jogos: 73 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. O jogador marcou três gols com a camisa do Flamengo e conquistou Libertadores (2022), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa (2025) e Carioca (2024 e 2025).

