Wallace Yan pode ganhar chance, e Pedro deve ser relacionado para o Fla-Flu

O Flamengo pode ter algumas mudanças no time para o clássico contra o Fluminense, neste domingo (20), às 19h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jovem Wallace Yan deve ganhar oportunidade no time titular. O garoto, afinal, passou à frente de Juninho após boas partidas quando entrou em campo. Uma outra opção é manter Plata como falso 9 e ir com Cebolinha na esquerda.

Barrado dos últimos dois jogos por causa do baixo rendimento nas atividades, o atacante Pedro subiu de produção essa semana. Ele, assim, deve voltar na relação dos jogadores, mas é pouco provável que comece como titular. A informação é do “ge”.

Destaque do time sub-20, Matheus Gonçalves também deve ser relacionado para a partida. O meia jogou só o primeiro tempo da goleada por 5 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em amistoso nesta sexta na Gávea. Machucados, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Pulgar continuam fora de combate.

A provável escalação do Flamengo é: Rossi, Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan (Cebolinha).

Filipe Luís, afinal, vai definir treino, na manhã deste sábado no Ninho do Urubu. Para reassumir a liderança nessa rodada, o Flamengo precisa vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Cruzeiro para o Juventude no Mineirão.

