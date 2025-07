São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Corinthians prometem fazer um clássico agitado neste sábado (19/7), às 21h, no Morumbis, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vem de cinco jogos sem vencer e está a um ponto da zona de rebaixamento. Assim, somar três pontos diante de seu torcedor é crucial para respirar na tabela. Em contrapartida, o Timão vem embalado após vencer o Ceará fora de casa e tenta repetir o feito na casa do rival.

Como chega o São Paulo

O Tricolor vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, sem vencer há cinco partidas. Com apenas 13 pontos, ocupa a 16ª colocação e busca reação diante de sua torcida. Será a primeira vez que Hernán Crespo comandará o São Paulo no Morumbi com público, já que, em sua passagem anterior, dirigiu a equipe em meio às restrições da pandemia. Contudo, para a partida, o treinador segue sem poder contar com Lucas Moura. Afinal, o camisa 7 passará por uma intervenção no joelho e ficará fora por mais um tempo. Luiz Gustavo, Ryan Francisco e Calleri devem demorar ainda mais para retornar. Contudo, o comandante não terá nenhum novo desfalque, mesmo cogitando algumas alterações no time titular.

Como chega o Corinthians

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após a vitória sobre o Ceará e ocupa a nona posição, com 19 pontos. O duelo também marca o reencontro de Dorival Júnior com o clube que dirigiu recentemente, adicionando ainda mais ingredientes à rivalidade histórica. Contudo, o Timão segue sem poder contar com seu artilheiro, Yuri Alberto, que ainda está em processo de transição. Além disso, o treinador lida com a baixa do lateral-direito titular, Matheuzinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Ceará e terá que cumprir suspensão no Majestoso. Por fim, Maycon sentiu um problema físico diante do Vovô e está entregue aos cuidados do DM. A boa notícia é que Romero e Memphis voltam a ficar disponíveis.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 15ª rodada

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e Hora: 19/07/2025, às 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: SporTV e Premiere

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.