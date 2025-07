Textor vai ‘recomprar’ o Botafogo. Entenda o operação!

A Eagle Football, empresa de John Textor, não terá mais o Botafogo na sua rede multiclubes. Tudo porque o atual sócio majoritário da SAF do Mais Tradicional vai abrir a Eagle Football Group, nas Ilhas Cayman, para “recomprar” o Alvinegro. O RWDM Brussels (ex-RWD Molenbeek), da Bélgica, também está nos planos do magnata norte-americano, assim como a aquisição de um novo clube da Premier League, a Primeira Divisão da Inglaterra. A informação é do jornal “O Globo”.

Com esta decisão, o Glorioso se distancia definitivamente do Lyon (FRA), clube da Eagle Football que Textor havia renunciado à presidência no mês passado. Nesta quinta-feira (17), aliás, a parte francesa da Eagle, liderada por Michele Kang, tentou afastar o norte-americano do comando da holding.

Antes deste movimento, John Textor já havia avisado que ficaria mais próximo ao Botafogo. Com a separação, o big boss, que ainda terá o controle da Eagle Football, acredita que o Glorioso terá uma saúde financeira melhor.

Textor, que também já vendeu as ações do Crystal Palace, quer incluir a Eagle Football Group como Initial Public Listing (IPL, “listagem pública inicial”, em inglês) na Bolsa de Valores de Nova York. A ideia do bilionário é vender ações e conquistar novos investimentos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.