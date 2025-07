Al-Nassr anuncia novo diretor técnico, amigo de longa data de Cristiano Ronaldo

O Al-Nassr anunciou nesta sexta-feira (19) a contratação de José Semedo como novo diretor técnico do clube. Ex-jogador e amigo próximo de Cristiano Ronaldo, ele falou aos canais oficiais da equipe saudita sobre o desafio.

“Vou fazer tudo o que for preciso para construir algo extraordinário”, declarou Semedo.

Além disso, a chegada do português é mais um sinal da crescente influência de Cristiano Ronaldo nos bastidores do Al-Nassr. Após renovar seu contrato até 2027, o camisa 7 também teve papel importante na escolha de Jorge Jesus como novo treinador.

Semedo foi companheiro de CR7 nas categorias de base do Sporting e teve passagens por Casa Pia, Farense, Cagliari, Charlton, Sheffield Wednesday e Vitória de Setúbal, onde encerrou a carreira em 2023.

“Ex-jogador europeu de destaque, com formação executiva, assume agora o comando para nos conduzir ao próximo capítulo”, publicou o Al-Nassr nas redes sociais.

José Semedo is the new Acting CEO of AlNassr. ????

A former European footballer standout with executive training and proven experience at the club in the last two years, he now takes charge to lead us into our next chapter.

Welcome aboard, José. ????

“We will do everything it… pic.twitter.com/uzw8DTl5sP

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 18, 2025