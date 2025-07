Palmeiras recusa nova oferta por Richard Ríos e Roma desiste do jogador

Richard Ríos segue no Palmeiras, mas pode deixar o clube - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras recusou uma nova investida da Roma pelo volante Richard Ríos. Com isso, o clube italiano desistiu da negociação pelo colombiano. Os valores não foram divulgados, mas não atenderam os 30 milhões de euros que o Verdão pedia pelo jogador.

Entretanto, isso não garante que o volante permanecerá no clube. O Benfica tem interesse no jogador e conversa com o Palmeiras por uma possível negociação. Recentemente, os Encarnados negociaram o lateral-esquerdo Álvaro Carrera ao Real Madrid, por 50 milhões de dólares, e conseguiram abastecer os cofres.

Além dos portugueses, outros clubes europeus estão interessados no colombiano. Entre eles, aparecem o Zenit, a Inter de Milão e o Porto. O jogador não se sentiu atraído por uma possível negociação para o futebol russo e os outros clubes ainda não apresentaram propostas.

Richard Ríos tem contrato com o Palmeiras até 2028 e multa rescisória estimada em 100 milhões de euros. Entretanto, o Alviverde está à disposição de negociar o volante após o jogador se valorizar no Mundial de Clubes.

