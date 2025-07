Barcelona recua por Luis Díaz diante de oferta milionária do Bayern

O Barcelona tem interesse na contratação de Luis Díaz, mas não pretende entrar em disputa com o Bayern de Munique, que já ofereceu mais de 67 milhões de euros (R$ 428,8 milhões) pelo atacante do Liverpool e pode aumentar a oferta. De acordo com a imprensa local, o clube catalão mantém o limite de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões) para tentar a contratação e já admite que dificilmente poderá competir com os valores propostos pelos alemães.

Luis Díaz, de 28 anos, é o nome favorito da direção do Barça e agrada ao técnico Hansi Flick. O colombiano também demonstrou vontade de jogar no Camp Nou, mas a negociação ficou ainda mais difícil após o falecimento de Diogo Jota, o que afetou diretamente os planos do Liverpool para o setor ofensivo.

O Bayern entrou na disputa e pode subir a proposta para 75 ou até 80 milhões de euros (R$ 480 ou até R$ 512 milhões). Nesse cenário, o Barcelona reconhece que não conseguirá acompanhar e que, mesmo com o desejo do jogador, não fará loucuras financeiras para enfrentar a concorrência.

Enquanto aguarda uma possível movimentação de Díaz nos bastidores para forçar a saída, o Barça segue avaliando opções mais viáveis financeiramente. No entanto, até o momento, nenhum jogador agrada tanto quanto o colombiano.

