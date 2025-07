Com gol de Nicolas, Criciúma surpreende o Atlético-GO fora de casa e sobe na Série B

O Criciúma conquistou uma vitória muito importante na Série B do Brasileirão. A equipe catarinense venceu o Atlético-GO por 1 a 0, nesta sexta-feira (18). O único gol da partida, disputada no estádio Antônio Accioly, foi marcado pelo centroavante Nicolas. O resultado, portanto, frustra os planos do time da casa de se aproximar do G-4. Em contrapartida, o Criciúma ganha posições e sobe na tabela.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi bastante movimentado, mas também muito equilibrado. Contudo, as duas equipes criaram poucas chances claras de perigo real. O Atlético-GO, por exemplo, assustou em um chute de longe de William Maranhão. Já o Criciúma levou perigo com Jhonata Robert, que finalizou na rede pelo lado de fora.

Na segunda etapa, o placar finalmente saiu do zero e o jogo foi decidido. Aos 28 minutos, o Criciúma conseguiu marcar o gol da vitória fora de casa. O lateral Marcinho fez um belo cruzamento pela direita para a área. O centroavante Nicolas, então, subiu mais que a zaga e cabeceou para o fundo da rede.

O time visitante, inclusive, teve outras chances para ampliar o placar. Em um lance claro de ataque, o próprio Marcinho desperdiçou uma grande oportunidade. O Atlético-GO, por sua vez, pressionou muito em busca do empate no final. A equipe da casa chegou a acertar o travessão, mas o lance já estava parado por impedimento.

O apito final, consequentemente, selou a importante vitória do Criciúma. Com os três pontos, o time catarinense chega a 23 e sobe na classificação. Para o Atlético-GO, no entanto, fica a frustração de um tropeço em casa. A equipe segue com 22 pontos e se distancia da briga pelo G-4 da competição.

Jogos da 17ª rodada da Série B

Quinta-feira (17/7)

Operário-PR 1×1 CRB

Remo 1×1 Novorizontino

Sexta-feira (18/7)

Atlético-GO 0 x 1 Criciúma

Ferroviária x Athletic-MG -21h30

Sábado (19/7)

Goiás x Cuiabá – 16h

Coritiba x Paysandu- 18h30

Avaí x Vila Nova – 18h30

Volta Redonda x Athletico-PR – 20h30

Domingo (20/7)

Amazonas x Botafogo-SP – 16h

América x Chapecoense – 18h30

