Fluminense divulga atrações da Flu Fest 2025

Fim do mistério. O Fluminense divulgou nesta sexta-feira (18) as atrações da Flu Fest 2025. O tradicional evento de celebração do aniversário tricolor acontecerá nos dias 26 e 27 de julho, em Laranjeiras. Assim, o festival terá shows de Belo, Pixote, Xamã, Di Ferrero, Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr e Thati, entre outros.

No dia 26, o evento terá shows de Pixote, Di Ferrero, Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr e do tricolor Xamã. Já no dia 27, o festival terá Belo, Felipe Araújo e Thati. Além disso, os telões da Flu Fest vão exibir a partida entre São Paulo e Fluminense, às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 17ª rodada do Brasileirão. Assim, os tricolores vão poder assistir ao jogo.

Esta será a quarta edição da Flu Fest na gestão de Mário Bittencourt. No ano passado, o Fluminense adiou o evento por causa da crise no Brasileirão. Na época, estava na zona de rebaixamento. Dessa forma, a diretoria temia por protestos. Portanto, o festival foi realizado no verão deste ano, em fevereiro, e contou com shows de Péricles, Luiza Sonza e Blitz — do tricolor Evandro Mesquita.

Os ingressos já estão à venda. Portanto, os tricolores interessados poderão comprar através do site fluminense.futebolcard.com. Contudo, vale lembrar que cada pessoa poderá comprar até 2 (dois) ingressos para cada dia do evento.

Confira a programação da Flu Fest 2025:

Sábado (26/07)

– Pixote

– Di Ferrero

– Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr

– Xamã

Domingo (27/07)

– Thathi

– Telão com transmissão de São Paulo x Fluminense

– Felipe Araújo

– Belo

VALORES

LOTE PROMOCIONAL

Meia-entrada – R$ 50

Inteira – R$ 100

Pacote para os dois dias:

Meia-entrada – R$90

Inteira – R$ 180



– Crianças menores de 4 anos não precisam de ingresso para acessar o evento. As crianças só terão a entrada permitida se acompanhadas do responsável.

ATENÇÃO! O acesso ao evento será feito com QR Code dinâmico.

Para utilizar acessar o evento com o QR Code dinâmico, o torcedor deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. Não-sócios, no entanto, deverão efetuar cadastro no site da FutebolCard e usar o mesmo e-mail e senha do site. Dessa forma, o QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento. Ele é baixado automaticamente quando o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP.

– NÃO SERÃO ACEITOS O “E-TICKET” ESTÁTICO E PRINTS PARA ACESSO AO EVENTO.

