Espanha vence Suíça e volta à semifinal da Eurocopa Feminina após 27 anos

A Espanha garantiu vaga na semifinal da Eurocopa feminina ao vencer a Suíça por 2 a 0 nesta sexta-feira (18), em Berna. A atuação não teve o brilho da primeira fase, mas foi suficiente para eliminar as donas da casa diante de quase 30 mil torcedores no estádio Wankdorf. Athenea del Castillo abriu o placar aos 21 minutos do segundo tempo, pouco depois de entrar em campo, enquanto Claudia Pina ampliou cinco minutos depois. A vitória poderia ter sido ainda maior, uma vez que a seleção espanhola acertou três bolas na trave e desperdiçou dois pênaltis.

Agora, a Espanha espera o vencedor do duelo entre França e Alemanha, que jogam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), para saber quem enfrentará na briga por um lugar na final.

Essa é a primeira vez desde 1997 que a seleção espanhola chega à semifinal da Euro.

Outra semifinal da Eurocopa Feminina

No outro duelo que vai definir o primeiro finalista da Euro, Inglaterra e Itália se enfrentam na próxima terça-feira (22), às 16h (de Brasília). Para chegar à semifinal, a Inglaterra venceu a Suécia nos pênaltis, por 3 a 2, após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. Por outro lado, a Itália bateu a Noruega por 2 a 1 e garantiu a vaga entre as quatro melhores seleções da Europa.

