Dorival projeta primeiro Majestoso à frente do Corinthians: ‘Nos trará dificuldades’

Dorival vai encarar o São Paulo pela primeira vez do lado corintiano - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Dorival Júnior terá uma experiência inédita pelo Corinthians e em sua carreira na noite deste sábado (19). Pela primeira vez, o treinador estará do lado alvinegro do clássico Majestoso contra o São Paulo, que acontece no Morumbis.

O treinador, que chega de vitória contra o Ceará fora de casa na última rodada, apontou que a equipe tem que seguir aquilo que produziu em Fortaleza para conseguir o resultado no clássico. Dorival espera que o clássico traga muitas dificuldades e seja um jogo complicado.

“Temos que, acima de tudo, ter consciência do que tivemos que fazer lá fora (Ceará) para alcançarmos o resultado. Teremos mais um compromisso muito complicado. É um clássico que, com certeza, nos trará muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos”, afirmou.

Apesar de jogar fora de casa, sem a presença de sua torcida, o técnico confia que o Corinthians estará focado para fazer uma grande apresentação no Morumbis.

“Espero que estejamos preparados, focados, totalmente concentrados para um jogo de tamanha importância e que façamos uma grande apresentação em busca do melhor resultado possível”, pontuou.

