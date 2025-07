Com assistência de Paredes na estreia, Boca empata em duelo do Argentino

Após duas rodadas no Clausura do Campeonato Argentino, o Boca Juniors segue sem vencer. Mesmo com a reestreia de Leandro Paredes, vindo do banco de reservas, o Xeneize empatou com o Unión Santa Fe, em 1 a 1, na noite desta sexta-feira (18). A saber, o confronto em questão aconteceu em La Bombonera.

Na primeira etapa, com o badalado reforço assistindo do banco de reservas, a equipe certamente deixou Paredes e os demais simpatizantes do Boca preocupados. Isso porque, além de apresentar sérias dificuldades em envolver a marcação adversária, os anfitriões viam o Unión mais organizado e até mesmo ousando subir as linhas de marcação para dificultar a saída de jogo do Boca Juniors.

Na reta final da primeira parte e na primeira metade do segundo tempo, os donos da casa ensaiaram uma melhora, especialmente, na construção de jogadas ofensivas. Porém, aos 19 minutos, um cruzamento vindo do lado direito do ataque do Unión teve Cristian Tarragona se infiltrando na grande área boquense e dando uma “voadora” para abrir a contagem em Buenos Aires.

Dois minutos depois, o técnico Miguel Ángel Russo recorreu ao banco de reservas onde uma das alterações foi a entrada de Leandro Paredes na vaga de Carlos Palacios. E, mesmo sem estar em seu melhor estado físico, o impacto na troca de passes e estabilidade da equipe se fez presente logo nos primeiros minutos da reestreia.

Além do auxílio no desenrolar dos lances, Paredes também assumiu as bolas paradas do time onde uma delas resultou no tento da igualdade. Já com 40 minutos do segundo tempo, o camisa 5 cobrou escanteio e o jovem zagueiro Lautaro Di Lollo testou firme para estufar as redes dos visitantes. Placar final, 1 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.