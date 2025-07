Inter confirma renovação de contrato de Vitinho

O Inter confirmou nesta sexta-feira (18) a prorrogação do contrato do atacante Vitinho. O jogador, emprestado pelo Dínamo de Kiev, tinha vínculo com o Colorado até o último dia 30 e teve a extensão graças a uma medida da Fifa por conta da guerra na Ucrânia.

Inicialmente, terminava em junho o mecanismo da Fifa que suspendia os contratos de jogadores ligados a clubes da Ucrânia e da Rússia. Porém, a entidade decidiu estender a medida por mais um ano e fez com que o Inter assegurasse o jogador por mais uma temporada.

Vitinho chegou ao Internacional no começo do ano e atuou em 26 partidas, marcando seis gols até aqui. No momento, o jogador se recupera de uma lesão no cotovelo esquerdo, que sofreu na partida contra o Fluminense, em junho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.