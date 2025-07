Coutinho é vetado e desfalca Vasco contra Grêmio

O Vasco tem um desfalque de peso para o jogo contra o Grêmio. O meia Philippe Coutinho ficou fora da lista de relacionados. Afinal, o camisa 10 ainda não se recuperou da lesão na panturrilha esquerda e segue em tratamento.

Este será o segundo jogo em que o técnico Fernando Diniz não contará com Coutinho. Afinal, o meia não jogou contra o Independiente del Valle, do Equador, pela ida dos playoffs da Sul-Americana. Aliás, ele também deve desfalcar na volta, terça-feira (22), em São Januário.

Coutinho sentiu a panturrilha esquerda no clássico com o Botafogo, dia 12, em Brasília. Assim, não viajou com a delegação para o Equador e retornou para o Rio de Janeiro para iniciar o tratamento.

No jogo contra o Independiente del Valle, o técnico Fernando Diniz escolheu GB para substituir o camisa 10. Contudo, a expulsão de Lucas Piton aos 12 minutos comprometeu a estratégia. Assim, o jovem pode ganhar uma nova oportunidade diante do Grêmio.

O Vasco enfrenta o Grêmio, neste sábado (19), às 17h30 (de Brasília), em São Januário, pela 15ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 15º colocado com 13 pontos, enquanto o Imortal é o 12º com 16.

