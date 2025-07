Coritiba x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

A 17ª rodada da Série B reserva um confronto direto na parte de cima da tabela. Neste sábado (19), o Coritiba recebe o Paysandu às 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira. O Coxa chega embalado para defender a liderança isolada da competição. Enquanto isso, o Papão, em décimo oitavo lugar, quer surpreender o líder para fugir de vez na zona de rebaixamento.

O duelo, portanto, coloca frente a frente a força do líder do campeonato contra um time que busca se afirmar no G-4. Para o Coritiba, vencer em casa significa consolidar ainda mais sua posição no topo da tabela. Já para o Paysandu, um resultado positivo no Couto Pereira seria uma afirmação de suas ambições de acesso e poderia colocar o time entre os quatro primeiros.

Onde assistir

A partida entre Coritiba e Paysandu, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá a transmissão ao vivo no Disney+, a partir das 18h30.

Como chega o Coritiba

O Coritiba chega para a partida no auge de sua forma e com o status de grande força do campeonato. A equipe defende uma longa invencibilidade de nove jogos, com sete vitórias neste período. Além disso, vem de um resultado que impõe respeito: uma vitória fora de casa sobre o CRB, o que consolidou ainda mais sua confiança para jogar diante de sua torcida.

Para este confronto, o técnico Mozart tem um cenário extremamente favorável. Apesar de não poder contar com o zagueiro Maicon, que está suspenso, o treinador ganha o retorno de três jogadores importantes. O lateral Bruno Melo, o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier voltam de suspensão e devem reassumir a titularidade, deixando o time ainda mais forte.

Como chega o Paysandu

O Paysandu também chega a Curitiba em um bom momento e confiante em sua capacidade de competir. A equipe está invicta há cinco partidas sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, com três vitórias e dois empates. O time paraense, contudo, busca voltar a vencer após duas igualdades seguidas e sabe que precisa de um grande resultado para se firmar no G-4.

O principal desafio para o treinador, no entanto, será montar o sistema defensivo. O time enfrenta uma crise no setor, com múltiplos desfalques. Os zagueiros Luan Freitas e Thiago Heleno estão lesionados, enquanto Thalisson Gabriel cumpre suspensão. Para piorar, o atacante Rossi também está suspenso, obrigando o time a ir para o jogo decisivo com a defesa totalmente remendada.

CORITIBA x PAYSANDU

17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 19/7/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba-PR

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Guilherme Aquino (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Edilson (Bryan Borges), Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner; Vini Faria, Garcez e Marlon (Diogo Oliveira). Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

