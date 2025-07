São Paulo anuncia a contratação de Gonzalo Tapia

O São Paulo apresentou oficialmente o atacante Gonzalo Tapia, nesta sexta-feira (18). O chileno de 23 anos já está na capital paulista desde início da semana e é o primeiro reforço do Tricolor desde a chegada de Hernán Crespo.

Tapia chega ao clube por empréstimo do River Plate, até junho de 2026, com opção de compra e um valor fixado para um negócio futuro. Nas suas primeiras palavras com a camisa do São Paulo, o atacante se disse emocionante por chegar ao Tricolor e acredita que sua nova equipe é a maior do Brasil.

“Estou muito feliz e emocionado. Quando me procuraram para vir para cá, não tive dúvida. A verdade é que tinha muita vontade. O São Paulo é o maior do Brasil e vou sempre me doar ao máximo pelo clube”, enfatizou.

????? Confira a primeira entrevista de Gonzalo Tapia como jogador do São Paulo! ???? Assista ao vídeo completo ?? https://t.co/vT2zzkzGWS#VamosSãoPaulo ???????? ???? Gutierre Filmes pic.twitter.com/jz5zAwTcoT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 19, 2025

A chegada do jogador veio após uma solicitação de Hernán Crespo, aprovada pelo departamento de scout do clube, que já havia monitorado o atacante antes. O presidente Júlio Cazares destacou que Tapia se encaixa naquilo que o Tricolor estava procurando.

“Em conversas com o Crespo entendemos a necessidade de buscar mais alternativas para algumas posições, e o ataque era uma delas. Já tínhamos mapeado algumas possibilidades e o Tapia se encaixa tanto no perfil de jogador que buscávamos como no tipo de negócio possível a ser fechado. É um jovem jogador que poderá nos ajudar muito”, pontuou.

Tapia começou sua carreira na Universidad Católica, clube que defendeu entre 2017 e 2024. No ano passado, se transferiu para o River Plate, onde atuou apenas em sete partidas e não marcou nenhum gol. Pela Seleção Chilena, disputou três partidas das Eliminatórias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.