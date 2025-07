Goiás x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Cuiabá entram em campo para um dos duelos mais esperados da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Na tarde deste sábado (19), às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, a bola rola para o confronto entre as forças do Centro-Oeste.

As duas equipes estão na parte de cima da tabela e chegam embaladas de vitórias importantes. O Esmeraldino é o vice-líder, com 33 pontos, e venceu o Athletico, fora de casa, na última rodada. Já o Dourado está na quinta colocação, com 25 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, pelo canal do Desimpedidos, no YouTube, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Goiás

Depois de se reabilitar com uma grande vitória fora de casa, o Esmeraldino quer manter o embalo e tentar recuperar a liderança. Para encarar o Cuiabá, o treinador deve utilizar uma equipe mais leve, com a saída de Gonzalo Freitas para a entrada de um jogador com mais projeção no ataque. Três atletas podem fazer a função e disputam a vaga: Vitinho, Moraes e Wellington Rato.

Como chega o Cuiabá

O Dourado tenta voltar ao G4 após sair da zona do acesso depois do empate do Remo. O clube do Mato Grosso tenta quebrar um retrospecto ruim contra os adversários da parte de cima da tabela. Até aqui, são duas derrotas e um empate. Para o confronto direto, Guto Ferreira conta com os retornos de Alan Empereur, Calebe e Léo Mineiro. Por outro lado, não contará com o lateral-esquerdo Marcelo, suspenso, e pode não ter o volante Patrick de Lucca, que sentiu um desconforto muscular. O Cuiabá também pode ter uma novidade. Recém-chegado da Universidad Católica, o meia Jader está relacionado e pode fazer sua estreia pela equipe.

GOIÁS X CUIABÁ

Campeonato Brasileiro Série B – 17ª rodada

Data e horário: 19/7/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Marcão, Juninho e Moraes (Wellington Rato ou Vitinho); Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho Técnico: Vagner Mancini.

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Léo Ataíde; Lucas Mineiro, Denílson, Calebe e Max; Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

