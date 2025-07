Goleada dos Garotos do Ninho no Leverkusen repercute na Europa

A goleada do sub-20 do Flamengo sobre o Bayer Leverkusen, da Alemanha, ganhou repercussão internacional. Afinal, o amistoso marcou a estreia do técnico Erik Ten Hag no comando da equipe. O holandês chegou para substituir Xabi Alonso, que foi para o Real Madrid, da Espanha. Dessa forma, a imprensa internacional não poupou críticas ao início do trabalho do treinador.

O jornal “Marca”, da Espanha, definiu que a estreia do técnico holandês foi “de um sonho a um pesadelo”. Já o “AS”, do mesmo país, classificou o primeiro jogo de Ten Hag no comando do Bayer Leverkusen como um “desastre”. O diário espanhol, aliás, ainda afirmou que a ausência de Xabi Alonso foi sentida e que a vida sem ele “não começou fácil”.

Na Alemanha, o “Bild” não foi menos contundente. O jornal alemão seguiu a mesma linha dos espanhóis e afirmou que o desempenho do Bayer Leverkusen foi “abaixo da média” e que indica que o trabalho de Ten Hag será “longo e trabalhoso”. Vale lembrar, no entanto, que o time alemão jogou sem suas principais peças.

O sub-20 do Flamengo goleou o Bayer Leverkusen por 5 a 1, nesta sexta-feira (18), na Gávea. Os Garotos do Ninho, que contaram com reforços do profissional como Matheus Cunha, Cleiton, Viña e Matheus Gonçalves, marcaram com Lorran, Pedro Leão, Matheus Gonçalves, Gusttavo e Arthur (contra). Já Culbreath descontou para o time alemão.

