Rodada de surpresas e de novo líder do Brasileirão

Cruzeiro não teve temor do Fluminense, no Maracanã - (crédito: Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro )

Depois da parada de um mês para a Copa do Mundo de Clubes, a retomada do Campeonato Brasileiro apresentou uma rodada de algumas surpresas e terminou com um novo líder. A derrota do Flamengo para o Santos na Vila Belmiro e os empates de Palmeiras e Botafogo, em casa, diante de Mirassol e Vitória, respectivamente, foram resultados inesperados. Quem ganhou com isso foi o Cruzeiro, que bateu o Fluminense, no Maracanã, e chegou à ponta da tabela.

Na Vila Belmiro, o destaque foi a boa atuação de Neymar, autor do gol que derrubou o então líder do Brasileirão. O Rubro-Negro de Filipe Luís teve o controle das ações, mas viu i Santos, que vinha na parte de baixo da classificação, o superar.

O Palmeiras não foi bem contra o Mirassol, um time organizado e que faz campanha acima da expectativa. Mais uma vez, a equipe comandada por Abel Ferreira decepcionou no Allianz Parque, que, curiosamente, está sendo o ralo pelo qual vêm escorrendo pontos do Verdão. No Nilton Santos, o Botafogo dominou amplamente o Vitória, perdeu muitas oportunidades, parando nos erros de finalização, na trave e e na ótima atuação do goleiro Lucas Arcanjo.

Líder cabuloso

Novo líder, o Cruzeiro fez excelente primeiro tempo diante do Fluminense, abriu 2 a 0 e segurou o resultado, mesmo sob forte pressão do Tricolor na etapa final. O time de Leonardo Jardim se consolida com um futebol ofensivo e de muita qualidade, deixando claro que está firme na briga pelo título.

Além do campo de jogo, as atenções agora se voltam para a janela de contratações. A promessa é de que a saída e, principalmente, a chegada de atletas possa estabelecer novos patamares não só no Brasileiro, mas também na Libertadores da América e na Copa do Brasil. E aqui a política de ‘quem pode mais chora menos’ deve fazer a diferença. Sem dúvida, nesse critério, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro estão bem acima dos rivais.

